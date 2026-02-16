J. Cole is bringing "The Fall-Off Tour" to Philadelphia. Here's when to get tickets.
J. Cole is bringing "The Fall-Off Tour" to Philadelphia. The Grammy Award-winning rapper and record producer will stop in Philadelphia on Monday, July 20, on his global tour spanning North America, Europe, the United Kingdom, Australia, New Zealand and South Africa.
The Fayetteville, North Carolina, rapper released his seventh studio album, "The Fall-Off," on Feb. 6.
Tickets for the Philadelphia show at Xfinity Mobile Arena and other North America concerts will be available on Tuesday at 11 a.m. via an artist presale at thefalloff.com. More pre-sales will run throughout the week before general ticket sales start on Friday. The tour will also offer different VIP packages.
"The Fall-Off Tour" is J. Cole's first solo headline tour in five years after 2021's "The Off-Season Tour." It's also J. Cole's first global tour in a nearly decade since 2017 when he went on the "4 Your Eyez Only World Tour."
Dates for J. Cole's "The Fall-Off Tour"
Here are all the dates for J. Cole's "The Fall-Off Tour":
- Sat July 11 — Charlotte, NC — Spectrum Center
- Tue July 14 — Miami, FL — Kaseya Center
- Wed July 15 — Tampa, FL — Benchmark International Arena
- Fri July 17 — Atlanta, GA — State Farm Arena
- Mon July 20 — Philadelphia, PA — Xfinity Mobile Arena
- Thu July 23 — Baltimore, MD — CFG Bank Arena
- Sat July 25 — Montreal, QC — Bell Centre
- Mon July 27 — Toronto, ON — Scotiabank Arena
- Fri July 31 — Brooklyn, NY — Barclays Center
- Tue Aug. 4 — New York, NY — Madison Square Garden
- Wed Aug. 5 — Queens, NY — UBS Arena
- Fri Aug. 7 — Boston, MA — TD Garden
- Tue Aug. 11 — Chicago, IL — United Center
- Sat Aug. 15 — Cleveland, OH — Rocket Arena
- Sun Aug. 16 — Detroit, MI — Little Caesars Arena
- Tue Aug. 18 — Minneapolis, MN — Target Center
- Wed Aug. 19 — Kansas City, MO — T-Mobile Center
- Fri Aug. 21 — Denver, CO — Ball Arena
- Mon Aug. 24 — Vancouver, BC — Rogers Arena
- Tue Aug. 25 — Seattle, WA — Climate Pledge Arena
- Thu Aug. 27 — Sacramento, CA — Golden 1 Center
- Sat Aug. 29 — Oakland, CA — Oakland Arena
- Tue Sept. 1 — Los Angeles, CA — Crypto.com Arena
- Thu Sept. 3 — Inglewood, CA — Intuit Dome
- Sun Sept. 6 — Las Vegas, NV — T-Mobile Arena
- Wed Sept. 9 — San Diego, CA — Viejas Arena
- Thu Sept. 10 — Phoenix, AZ — Mortgage Matchup Center
- Sun Sept. 13 — San Antonio, TX — Frost Bank Center
- Mon Sept. 14 — Austin, TX — Moody Center
- Wed Sept. 16 — Houston, TX — Toyota Center
- Sat Sept. 19 — Dallas, TX — American Airlines Center
- Wed Sept. 23 — Fayetteville, NC — Crown Coliseum*
- Wed Oct. 07 — Berlin, DE — Uber Arena
- Fri Oct. 9 — Zurich, CH — AG Hallenstadion
- Mon Oct. 12 — Amsterdam, NL — Ziggo Dome
- Thu Oct. 15 — Cologne, DE — LANXESS Arena
- Sat Oct. 17 — Antwerp, BE — AFAS Dome
- Mon Oct. 19 — London, UK — The O2
- Tue Oct. 20 - London, UK — The O2
- Thu Oct. 22 — Dublin, IE — 3Arena
- Sun Oct. 25 — Birmingham, UK — Utilita Arena
- Mon Oct. 26 — Glasgow, UK — OVO Hydro
- Wed Oct. 28 — Manchester, UK — Co-op Live
- Sat Oct. 31 — Nottingham, UK — Motorpoint Arena
- Thu Nov. 5 — Paris, FR — Accor Arena
- Sun Nov. 8 — Hamburg, DE — Barclays Arena
- Mon Nov. 9 — Copenhagen, DK — Royal Arena
- Wed Nov. 11 — Stockholm, SE — Avicii Arena
- Thu Nov. 12 — Oslo, NO — Unity Arena
- Wed Nov. 25 — Brisbane, AU — Brisbane Entertainment Centre
- Sat Nov. 28 — Melbourne, AU — Rod Laver Arena
- Tue Dec. 1 — Sydney, AU — Qudos Bank Arena
- Sat Dec. 5 — Auckland, NZ — Spark Arena
- Sat Dec. 12 — Johannesburg, ZA — FNB Stadium
*On sale date to be announced.