J. Cole is bringing "The Fall-Off Tour" to Philadelphia. Here's when to get tickets.

J. Cole is bringing "The Fall-Off Tour" to Philadelphia. The Grammy Award-winning rapper and record producer will stop in Philadelphia on Monday, July 20, on his global tour spanning North America, Europe, the United Kingdom, Australia, New Zealand and South Africa.

The Fayetteville, North Carolina, rapper released his seventh studio album, "The Fall-Off," on Feb. 6.

Tickets for the Philadelphia show at Xfinity Mobile Arena and other North America concerts will be available on Tuesday at 11 a.m. via an artist presale at thefalloff.com. More pre-sales will run throughout the week before general ticket sales start on Friday. The tour will also offer different VIP packages.

"The Fall-Off Tour" is J. Cole's first solo headline tour in five years after 2021's "The Off-Season Tour." It's also J. Cole's first global tour in a nearly decade since 2017 when he went on the "4 Your Eyez Only World Tour."

Dates for J. Cole's "The Fall-Off Tour"

Here are all the dates for J. Cole's "The Fall-Off Tour":

Sat July 11 — Charlotte, NC — Spectrum Center

Tue July 14 — Miami, FL — Kaseya Center

Wed July 15 — Tampa, FL — Benchmark International Arena

Fri July 17 — Atlanta, GA — State Farm Arena

Mon July 20 — Philadelphia, PA — Xfinity Mobile Arena

Thu July 23 — Baltimore, MD — CFG Bank Arena

Sat July 25 — Montreal, QC — Bell Centre

Mon July 27 — Toronto, ON — Scotiabank Arena

Fri July 31 — Brooklyn, NY — Barclays Center

Tue Aug. 4 — New York, NY — Madison Square Garden

Wed Aug. 5 — Queens, NY — UBS Arena

Fri Aug. 7 — Boston, MA — TD Garden

Tue Aug. 11 — Chicago, IL — United Center

Sat Aug. 15 — Cleveland, OH — Rocket Arena

Sun Aug. 16 — Detroit, MI — Little Caesars Arena

Tue Aug. 18 — Minneapolis, MN — Target Center

Wed Aug. 19 — Kansas City, MO — T-Mobile Center

Fri Aug. 21 — Denver, CO — Ball Arena

Mon Aug. 24 — Vancouver, BC — Rogers Arena

Tue Aug. 25 — Seattle, WA — Climate Pledge Arena

Thu Aug. 27 — Sacramento, CA — Golden 1 Center

Sat Aug. 29 — Oakland, CA — Oakland Arena

Tue Sept. 1 — Los Angeles, CA — Crypto.com Arena

Thu Sept. 3 — Inglewood, CA — Intuit Dome

Sun Sept. 6 — Las Vegas, NV — T-Mobile Arena

Wed Sept. 9 — San Diego, CA — Viejas Arena

Thu Sept. 10 — Phoenix, AZ — Mortgage Matchup Center

Sun Sept. 13 — San Antonio, TX — Frost Bank Center

Mon Sept. 14 — Austin, TX — Moody Center

Wed Sept. 16 — Houston, TX — Toyota Center

Sat Sept. 19 — Dallas, TX — American Airlines Center

Wed Sept. 23 — Fayetteville, NC — Crown Coliseum*

Wed Oct. 07 — Berlin, DE — Uber Arena

Fri Oct. 9 — Zurich, CH — AG Hallenstadion

Mon Oct. 12 — Amsterdam, NL — Ziggo Dome

Thu Oct. 15 — Cologne, DE — LANXESS Arena

Sat Oct. 17 — Antwerp, BE — AFAS Dome

Mon Oct. 19 — London, UK — The O2

Tue Oct. 20 - London, UK — The O2

Thu Oct. 22 — Dublin, IE — 3Arena

Sun Oct. 25 — Birmingham, UK — Utilita Arena

Mon Oct. 26 — Glasgow, UK — OVO Hydro

Wed Oct. 28 — Manchester, UK — Co-op Live

Sat Oct. 31 — Nottingham, UK — Motorpoint Arena

Thu Nov. 5 — Paris, FR — Accor Arena

Sun Nov. 8 — Hamburg, DE — Barclays Arena

Mon Nov. 9 — Copenhagen, DK — Royal Arena

Wed Nov. 11 — Stockholm, SE — Avicii Arena

Thu Nov. 12 — Oslo, NO — Unity Arena

Wed Nov. 25 — Brisbane, AU — Brisbane Entertainment Centre

Sat Nov. 28 — Melbourne, AU — Rod Laver Arena

Tue Dec. 1 — Sydney, AU — Qudos Bank Arena

Sat Dec. 5 — Auckland, NZ — Spark Arena

Sat Dec. 12 — Johannesburg, ZA — FNB Stadium

*On sale date to be announced.