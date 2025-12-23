When do malls open, close in the Philadelphia area on Christmas Eve and Christmas?
Need to make a last-minute purchase? Have an unexpected guest coming to your holiday gathering at the last minute? Just forgot something?
If you need to stop at a mall in the Philadelphia area on Christmas Eve or on Christmas, we're not going to judge. Here are the holiday hours for malls across Pennsylvania, New Jersey and Delaware.
Remember, these hours are just when the mall buildings will be open, and individual stores may open later or close earlier.
King of Prussia Mall holiday hours
Christmas Eve hours: 9 a.m. to 6 p.m.
Christmas Day: closed
Willow Grove Park Mall holiday hours
Christmas Eve hours: 9 a.m. to 6 p.m.
Christmas Day: closed
Springfield Mall holiday hours
Christmas Eve hours: 9 a.m. to 6 p.m.
Christmas Day: closed
Philadelphia Premium Outlets holiday hours
Christmas Eve hours: 10 a.m. to 5 p.m.
Christmas Day: closed
Oxford Valley Mall holiday hours
Christmas Eve hours: 9 a.m. to 6 p.m.
Christmas Day: closed
Lehigh Valley Mall holiday hours
Christmas Eve hours: 9 a.m. to 6 p.m.
Christmas Day: closed
Moorestown Mall holiday hours
Christmas Eve hours: 9 a.m. to 6 p.m.
Christmas Day: closed
Montgomery Mall holiday hours
Christmas Eve hours: 11 a.m. to 6 p.m.
Christmas Day: closed
Cherry Hill Mall holiday hours
Christmas Eve hours: 9 a.m. to 6 p.m.
Christmas Day: closed
Deptford Mall holiday hours
Christmas Eve hours: 8 a.m. to 6 p.m.
Christmas Day: closed
Christiana Mall holiday hours
Christmas Eve hours: 9 a.m. to 6 p.m.
Christmas Day: closed
Dover Mall holiday hours
Christmas Eve hours: 10 a.m. to 6 p.m.
Christmas Day hours: closed