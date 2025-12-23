Watch CBS News
When do malls open, close in the Philadelphia area on Christmas Eve and Christmas?

Joe Brandt
Joe Brandt
Need to make a last-minute purchase? Have an unexpected guest coming to your holiday gathering at the last minute? Just forgot something?

If you need to stop at a mall in the Philadelphia area on Christmas Eve or on Christmas, we're not going to judge. Here are the holiday hours for malls across Pennsylvania, New Jersey and Delaware.

Remember, these hours are just when the mall buildings will be open, and individual stores may open later or close earlier.

King of Prussia Mall holiday hours

Christmas Eve hours: 9 a.m. to 6 p.m.
Christmas Day: closed

Willow Grove Park Mall holiday hours  

Christmas Eve hours: 9 a.m. to 6 p.m.
Christmas Day: closed

Springfield Mall holiday hours

Christmas Eve hours: 9 a.m. to 6 p.m.
Christmas Day: closed

Philadelphia Premium Outlets holiday hours

Christmas Eve hours: 10 a.m. to 5 p.m.
Christmas Day: closed

Oxford Valley Mall holiday hours

Christmas Eve hours: 9 a.m. to 6 p.m.
Christmas Day: closed

Lehigh Valley Mall holiday hours

Christmas Eve hours: 9 a.m. to 6 p.m.
Christmas Day: closed

Moorestown Mall holiday hours

Christmas Eve hours: 9 a.m. to 6 p.m.
Christmas Day: closed

Montgomery Mall holiday hours

Christmas Eve hours: 11 a.m. to 6 p.m.
Christmas Day: closed

Cherry Hill Mall holiday hours

Christmas Eve hours: 9 a.m. to 6 p.m.
Christmas Day: closed

Deptford Mall holiday hours

Christmas Eve hours: 8 a.m. to 6 p.m.
Christmas Day: closed

Christiana Mall holiday hours

Christmas Eve hours: 9 a.m. to 6 p.m.
Christmas Day: closed

Dover Mall holiday hours

Christmas Eve hours: 10 a.m. to 6 p.m.
Christmas Day hours: closed

