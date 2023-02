Karol G dice que estaba perdiendo "las cosas más valiosas" de su vida mientras su fama explotaba

Karol G talks new album, rise to fame

Read this article in English / Leer en ingles: Reggaeton megastar Karol G on how she was losing "the most valuable things" in her life as her fame exploded

Karol G está experimentando lo mejor de su carrera. Con casi 59 millones de seguidores en Instagram y 38 millones reproducciones de sus canciones cada mes, la cantante colombiana fue una de las artistas latinas mas populares en Spotify el año pasado.

Sus videos musicales han sido vistos millones de veces. El año pasado, Karol G encabezo el famoso festival de Coachella.

Pero cuando alcanzó nuevas alturas en su carrera el año pasado, Karol G estaba internamente pasando por una dolorosa separación con el rapero Anuel AA y lidiando con la presión que conlleva la fama.

"Pero no todo es sobre los números y las listas. Es difícil porque todo el mundo esta viendo que estoy en la cima de mi carrera pero quizá por dentro estaba perdiendo las cosas más valiosas en mi vida", Karol G le dijo a CBS News.

Ella dijo que muchas de las canciones de su nuevo álbum provienen de su separación. El álbum se titula "Mañana Será Bonito" e incluye una colaboración muy esperada con la superestrella Shakira.

Karol G dijo que se permitió llorar y sentirse triste, y al mismo tiempo, sentir esperanza sobre el futuro.

Karol G videos musicales han sido vistos millones de veces y encabezó el festival de Coachella. Amy Harris/Invision/AP

"Siempre trato de mantener una actitud positiva para todo y me hablo a mi mismo, todo el tiempo. Y en todos esos momentos me permitía sentirme triste, me permitía, no se, llorar. Y muchas cosas en mi mente pero me deciá como un mantra en mi mente quizás mañana será bonito", ella dijo.

No hace mucho tiempo que Karol G, cuyo nombre de nacimiento es Carolina Giraldo Navarro, cantaba en escenarios más pequeños: cantaba en fiestas familiares cuando era niña y en eventos escolares en Medellín, Colombia, con el apoyo de su padre. Allí aprendió que podía ejercer una carrera haciendo algo que realmente disfrutaba.

Adoptó el nombre artístico, "Karol G" después de aparecer en el programa Factor X de niños como adolescente. Pero no llegó muy lejos y su ascenso a la fama no fue ni fácil ni rápido.

Karol G ha colaborado con algunos grandes nombres, incluidos Bad Bunny y Nicki Minaj. Rob Grabowski/Invision/AP

Siguieron reuniones desalentadoras con sellos discográficos y ejecutivos de negocios, dejándola preguntándose si podría ingresar a una industria del reggaeton dominada por hombres.

Derivado del reggae y el dancehall de Jamaica, el reggaeton se originó en Panamá y luego se hizo popular en Puerto Rico. La música ha colocado a la mujer en el centro de la canción, pero como objeto, más que como sujeto.

"Me decían, 'Hey tu eres una mujer haciendo reggaetón y eso no se va a dar, pero queremos tus líricas y que compongas para otros artistas.' Pero yo les decía, 'No yo no quiero eso. Yo quiero componer mis propias canciones para mi propia música. No para nadie mas,'" ella dijo.

Finalmente, se abrió paso y, en 2016, Karol G firmó con Universal Music Latino como cantante de reggaeton. Dos años después, ganó el premio Grammy Latino a Mejor Artista Nuevo.

Karol G ha colaborado con grandes artistas musicales, como Bad Bunny y Nicki Minaj.

También ha presentado un nuevo estilo de vida a sus fans femeninas, acuñando el término "Bichota" que es como decir, la más dura.

Las letras de Karol G son auténticas y picantes, pero sin embargo vienen de la perspectiva de la visión femenina.

"Somos humanos. Los seres humanos tenemos las mismas experiencias. Si somos hombre o mujer, y por eso creo que conecte con la gente porque encuentran sus vidas en mis canciones", Karol G dijo.