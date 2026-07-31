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Face The Nation

"Face the Nation with Margaret Brennan" guests for Aug. 2, 2026

/ CBS News

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Here are the guests for Sunday, Aug. 2, on CBS News' "Face the Nation with Margaret Brennan":

  • Democratic Sen. Mark Kelly of Arizona
  • Republican Rep. Mike Turner of Ohio
  • Clément Delangue, CEO of Hugging Face
  • Independent former Sen. Joe Manchin of West Virginia
  • Heather Manchin, founder and CEO of Americans Together

"Face the Nation with Margaret Brennan" airs on CBS News at 10:30 a.m. ET and streams on Paramount+ and CBSNews.com at 12:30 p.m. ET on Sundays.

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