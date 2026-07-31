"Face the Nation with Margaret Brennan" guests for Aug. 2, 2026
Here are the guests for Sunday, Aug. 2, on CBS News' "Face the Nation with Margaret Brennan":
- Democratic Sen. Mark Kelly of Arizona
- Republican Rep. Mike Turner of Ohio
- Clément Delangue, CEO of Hugging Face
- Independent former Sen. Joe Manchin of West Virginia
- Heather Manchin, founder and CEO of Americans Together
"Face the Nation with Margaret Brennan" airs on CBS News at 10:30 a.m. ET and streams on Paramount+ and CBSNews.com at 12:30 p.m. ET on Sundays.