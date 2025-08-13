"Operation Crowing Rooster" rescues 3,500 cockfighting birds in San Bernardino County, yields dozens of arrests
An extensive six-week operation out of San Bernardino County has yielded dozens of arrests and rescued thousands of cockfighting birds, according to authorities.
Dubbed "Operation Crowing Rooster," the San Bernardino County Sheriff's Department says it served 26 search warrants between June 14 and Aug. 1. Locations include San Bernardino, Bloomington, Muscoy, Lucerne Valley, Chino, Muscoy, Phelan, Fontana, Hesperia, Landers and Highland.
Across the operations, about 3,500 birds used for cockfighting were rescued and turned over to Animal Care Services, the department said.
Also recovered during the execution of those warrants were $259,000 cash, 12 firearms, 12 ounces of cocaine, 11.5 ounces of methamphetamine, and 6 grams of fentanyl with a street value of about $11,000, authorities said.
Charges for those arrested vary and include animal cruelty, according to authorities. They were identified as the following:
Mark Garcia, age of 39, Yucaipa
Anthony Garcia, age of 73, Yucaipa
Julian Garcia, age of 52, San Bernardino
Horacio Garcia, age of 72, San Bernardino
Jose Rodriguez, age of 31, Riverside
Ramiro Medina, age of 66, San Bernardino
Telesforo Ladero, age of 58, San Bernardino
Darwin Geronimo, age of 47, Fontana
Braulio Hernandez, age of 59, Lucerne Valley
Jose Alvarez, age of 56, Chino
Juan Cardoza, age of 41, Chino
Humberto Hernandez, age of 46, Chino
Sergio Luquin, age of 52, Los Angeles
Carlos Rodas, age of 58, Chino
Jazmin Mercado, age of 30, Chino
Jose Velasquez, age of 64, Chino
Jose Hernandez, age of 25, San Bernardino
Fernando Cabrera, age of 32, San Bernardino
Carlos Guadalupe, age of 32, San Bernardino
Male Juvenile, age of 16, San Bernardino
Carols Benites, age of 64, Phelan
Miguel Estrada Asquez age of 36, Fontana
Miguel Estrada, age of 61, Fontana
Antonio Garcia Mora, age of 53, Hesperia
Antonio Garcia, age of 32, Hesperia
Guadalupe Sanchez, age of 73, San Bernardino
Enrique Tamayo Campos, age of 56, Landers
Antonio Marquez, age of 67, San Bernardino
David Marquez Sanchez, age of 40, San Bernardino
Angel Sanchez Becerra, age of 33, San Bernardino
Francisco Hernandez Gutierrez, age of 42, San Bernardino
Jesus Solis Martinez, age of 46, Highland
Mayra Marquez Sanchez, age of 36, San Bernardino
Erick Virgen, age of 22, Rialto
Francisco Sandoval, age of 59, Coachella
Cesar Villegas Carbarin, age of 47, Riverside
Ernestor Reyes, age of 31, Hesperia
Jorge Garcia, age of 64, Long Beach
Alberto Aguayo, age of 29, Adelanto
Francisco Sanchez, age of 49, San Bernardino
Alejandro Uribe, age of 69, Camarillo
Jose Saucedo, age of 56, Los Angeles
Franco Marco Sanchez, age of 43, Jurupa Valley
Jesus Bugarin, age of 34, Phelan
Felipe Camacho, age of 32, Phelan
Gerardo Perez, age of 60, Hesperia
Jose Jimenez Leon, age of 58, Hesperia
Jorge Alcaraz Pineda, age of 44, Hesperia
Edyt Marquez, age of 48, Hesperia
Felipe Camacho, age of 32, Phelan
Jose Solis Martinez, age of 49, Highland
Jorge Ordonez Hernandez, age of 50, San Bernardino
Efren Vargas Gomez, age of 40, San Bernardino
Efren Villanueva Hernandez, age of 49, Phelan
Estefania Villanueva Mendoza, age of 28, Phelan