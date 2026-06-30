Colorado primary election results show live vote count for key 2026 races
The polls have closed in the 2026 Colorado primary election. This year is a defining one for both major parties in the state, as anti-establishment candidates are challenging incumbents in several key races.
Colorado voters received their ballots by mail earlier this month and had until 7 p.m. on Tuesday to get their ballots delivered to drop box locations in their counties.
See the updating election results from the statewide elections below. In some races, candidates ran unopposed.
U.S. Senate - Colorado - Democratic primary election results
U.S. Senate - Colorado - Republican primary election results
Colorado governor - Democratic primary election results
Colorado governor - Republican primary election results
Colorado attorney general - Democratic primary election results
Colorado attorney general - Republican primary election results
Colorado secretary of state - Democratic primary election results
Colorado secretary of state - Republican primary election results
Colorado treasurer - Democratic primary election results
Colorado treasurer - Republican primary election results
Colorado Congressional District 1 - Democratic primary election results
Colorado Congressional District 1 - Republican primary election results
Colorado Congressional District 2 - Democratic primary election results
Colorado Congressional District 2 - Republican primary election results
Colorado Congressional District 3 - Democratic primary election results
Colorado Congressional District 3 - Republican primary election results
Colorado Congressional District 4 - Democratic primary election results*
*A write in candidate -- Jenna Preston -- is challenging Eileen Laubacher in this race.
Colorado Congressional District 4 - Republican primary election results
Colorado Congressional District 5 - Democratic primary election results
Colorado Congressional District 5 - Republican primary election results
Colorado Congressional District 6 - Democratic primary election results
Colorado Congressional District 6 - Republican primary election results
Colorado Congressional District 7 - Democratic primary election results
Colorado Congressional District 7 - Republican primary election results
Colorado Congressional District 8 - Democratic primary election results
Colorado Congressional District 8 - Republican primary election results
Anyone can sign up to track their ballot using BallotTrax.
The general election takes place on Nov. 3.