Police entered the pro-Palestinian protesters' encampment on the MIT campus Friday morning. WBZ-TV's Jordyn Jagolinzer reports.

Police break down tent encampment on MIT campus Police entered the pro-Palestinian protesters' encampment on the MIT campus Friday morning. WBZ-TV's Jordyn Jagolinzer reports.

Be the first to know

Get browser notifications for breaking news, live events, and exclusive reporting.

Not Now

Turn On