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Gov. Healey wins reelection in Massachusetts: “We will meet this moment”

Gov. Maura Healey spoke to supporters after winning reelection in Massachusetts.
1h ago (11:18)
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Retrial appears imminent for Lindsay Clancy in Massachusetts

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