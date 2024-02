Studies show an asthma medicine may reduce food allergy reactions A new study shows that the asthma medication Xolair reduced severe reactions in people with multiple food allergies. Andrea Nakano reports. (2-25-24) Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: http://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: http://www.instagram.com/KPIXtv Twitter: http://twitter.com/KPIXtv