SF nonprofit begins new program giving businesses low-cost, modular parklets Kara St. Cyr reports on a program to help businesses get modular parklets that are code compliant. Website: http://kpix.com/ YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: https://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: https://www.instagram.com/kpixtv/ Twitter: https://twitter.com/KPIXtv