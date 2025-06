Santa Clara County Sheriff responds to concerns about ICE arrest outside of jail Lauren Toms reports on the Santa Clara County Sheriff's Office responding to concerns about an ICE arrest. Website: http://kpix.com/ YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: https://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: https://www.instagram.com/kpixtv/ Twitter: https://twitter.com/KPIXtv