San Francisco commits resources to curb illegal trash dumping San Francisco is putting more resources into keeping sidewalks clear of trash after COVID sidelined the illegal dumping investigators who enforce the rules. Kenny Choi reports. (6-14-24)