San Franciscan rallies fellow residents to volunteer for street clean-up Lauren Toms reports on a San Francisco resident organizing clean-up teams to show pride in the city.