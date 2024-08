S.F. Mission Food Hub seeks lifeline to continue support A volunteer-run food co-op in San Francisco's Mission District is now in desperate need of support. Jose Martinez reports. (8-16-24) Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: http://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: http://www.instagram.com/KPIXtv Twitter: http://twitter.com/KPIXtv