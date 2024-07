Peninsula International Dance Festival gets moving in San Mateo The Peninsula International Dance Festival is drawing dancers from the Bay Area and around the world to the San Mateo Performing Arts Center this weekend. Loureen Ayyoub reports. (7-19-24) Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: http://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: http://www.instagram.com/KPIXtv Twitter: http://twitter.com/KPIXtv