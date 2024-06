Firefighter-paramedic Caeden Laffan drowned while swimming at Pacific Beach north of Mission Bay. Anne Makovec reports. (6-27-24) Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: http://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: http://www.instagram.com/KPIXtv Twitter: http://twitter.com/KPIXtv

Oakland firefighter drowns swimming off San Diego beach Firefighter-paramedic Caeden Laffan drowned while swimming at Pacific Beach north of Mission Bay. Anne Makovec reports. (6-27-24)

