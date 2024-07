Navy exonerates Black sailors unjustly punished after 1944 Port Chicago blast The U.S. Navy exonerated 256 Black sailors who refused to return to work at the Port Chicago naval weapons station after a deadly explosion in 1944 killed hundreds. Ryan Yamamoto reports. (7-19-24) Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: http://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: http://www.instagram.com/KPIXtv Twitter: http://twitter.com/KPIXtv