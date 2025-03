Marin County oyster business using AI to help run company Brian Hackney reports on a Marin County oyster business that uses AI to help run the company. Website: http://kpix.com/ YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: https://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: https://www.instagram.com/kpixtv/ Twitter: https://twitter.com/KPIXtv