Gov. Newsom announces more CHP officers for Oakland Gov. Newsom on Thursday said will be quadrupling the number of shifts of CHP officers in Oakland in an effort to combat crime. Kelsi Thorud reports. (7-11-24)