Freshman Rep. Lateefah Simon back in the Bay Area for first work trip Kelsi Thorud reports on Rep. Lateefah Simon's first working trip in the East Bay. Website: http://kpix.com/ YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: https://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: https://www.instagram.com/kpixtv/ Twitter: https://twitter.com/KPIXtv