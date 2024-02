First Alert Weather Extra: T-storms, funnel clouds and tornados possible Monday Meteorologist Darren Peck takes an in-depth look at the specific conditions which are bringing a chance of tornados to the Central Valley on Monday. (2-18-24) Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: http://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: http://www.instagram.com/KPIXtv Twitter: http://twitter.com/KPIXtv