Event held at Civic Center Plaza for UN International Day of Peace Loureen Ayyoub reports on the UN International Day of Peace event at the Civic Center Plaza. Website: http://kpix.com/ YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: https://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: https://www.instagram.com/kpixtv/ Twitter: https://twitter.com/KPIXtv