East Bay pride in full bloom at Oakland DNC watch party Dozens of Oakland natives and people from across the bay gathered to watch the historic nomination of Kamala Harris. Kelsi Thorud reports. (8-22-24) Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: http://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: http://www.instagram.com/KPIXtv Twitter: http://twitter.com/KPIXtv