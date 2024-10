DA Price gives update on case against Radius Recycling over scrap metal fire Kelsi Thorud reports on the case against Radius Recycling over a scrap metal fire in West Oakland. Website: http://kpix.com/ YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: https://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: https://www.instagram.com/kpixtv/ Twitter: https://twitter.com/KPIXtv