California could get new minimum wage if voters pass Prop 32 Amanda Hari reports on Prop 32, which would increase the minimum wage. Website: http://kpix.com/ YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: https://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: https://www.instagram.com/kpixtv/ Twitter: https://twitter.com/KPIXtv