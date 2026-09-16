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10th annual Les Dames d'Escoffier Philadelphia Heritage Dinner

By CBS News Philadelphia Staff

/ CBS News

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dsc-6239.jpg
HughE Dillon/PhillyChitChat

by HughE Dillon

10th annual Les Dames d'Escoffier Philadelphia Heritage Dinner

dsc-6261.jpg
HughE Dillon/PhillyChitChat

  by HughE Dillon

10th annual Les Dames d'Escoffier Philadelphia Heritage Dinner

dsc-6287.jpg
HughE Dillon/PhillyChitChat

  by HughE Dillon

10th annual Les Dames d'Escoffier Philadelphia Heritage Dinner

dsc-6315.jpg
HughE Dillon/PhillyChitChat

  by HughE Dillon

10th annual Les Dames d'Escoffier Philadelphia Heritage Dinner

dsc-6333.jpg
HughE Dillon/PhillyChitChat

  by HughE Dillon

10th annual Les Dames d'Escoffier Philadelphia Heritage Dinner

dsc-6364.jpg
HughE Dillon/PhillyChitChat

  by HughE Dillon

10th annual Les Dames d'Escoffier Philadelphia Heritage Dinner

dsc-6389.jpg
HughE Dillon/PhillyChitChat

  by HughE Dillon

10th annual Les Dames d'Escoffier Philadelphia Heritage Dinner

dsc-6397.jpg
HughE Dillon/PhillyChitChat

  by HughE Dillon

10th annual Les Dames d'Escoffier Philadelphia Heritage Dinner

dsc-6411.jpg
HughE Dillon/PhillyChitChat

  by HughE Dillon

10th annual Les Dames d'Escoffier Philadelphia Heritage Dinner

dsc-6455.jpg
HughE Dillon/PhillyChitChat

  by HughE Dillon

10th annual Les Dames d'Escoffier Philadelphia Heritage Dinner

dsc-6472.jpg
HughE Dillon/PhillyChitChat

  by HughE Dillon

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