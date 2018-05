Dan último adiós a Tadeo, niño que murió quemado en un narcobloqueo

Ayer por la tarde, familiares y amigos le dieron el último adiós a Tadeo.

Salió de la funeraria en una carroza blanca escoltado por personal motorizado de la Fiscalia del estado y llegó al panteón Santa Ana Tepetitlán donde fue sepultado.

El pequeño Tadeo, de ocho meses de edad, perdió la vida el pasado lunes víctima de los narcobloqueos en Guadalajara, Jalisco, una respuesta de bandas del crimen organizado, luego del fallido atentado contra el secretario del Trabajo, Luis Carlos Najera.

El papá de Tadeo pidió castigar a los responsables de la muerte de su bebé.

"Yo no quiero que esto quede impune, yo quiero que les caiga todo el peso de la ley , ah estos, no sé ni cómo llamarles, que no tienen ni perdón de dios", comentó Carlos Alexis Velázquez, padre de Tadeo.

Por otra parte, la mamá de Tadeo sigue hospitalizada y en estado grave.

"Ella se está debatiendo entre la vida y la muerte, quiero que me la pongan bien, si hay que trasladarla que me la trasladen, lo más pronto posible, porque ella prácticamente está completamente quemada, están esperando que se establezca mas para poder aguantar de aquí a Austin, Texas, que me la salvarán", añadió Velázquez.

"Justamente ya se tiene todo listo en caso de traslado, ya sea contactado al consulado americano para tener una visa Weiver y en el momento que se tome la decisión de los médicos tratantes y si hay la posibilidad otra ves que este estable para ser trasladad,pues será trasladada", aclaró Yannik Nordín Servin, director del Sistema de Atención de Urgencias Médicas.

El señor Carlos Alexis dijo que sólo ha recibido el apoyo del gobierno del estado para el funeral. Del seguro del transporte en el que viajaba su esposa con Tadeo, nadie se ha acercado.

Con Uno, Javier León.