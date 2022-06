Al Qaida "le pone precio" a la cabeza de Bashar al Asad

In the Uno TV section for CBS, you'll find relevant news of the day from Latin America, including "Todo en Uno," a one minute wrap-up of the day's news from Mexico, and commentary of Nacho Lozano- a satirical look at the latest news and political developments from Mexico.

El jefe del brazo sirio de Al Qaida ofreció más de tres millones de dólares para quien mate al presidente de Siria Bashar al Asad.

En una grabación audio difundida el lunes por la noche, Abu Mohamed al Jolani dijo que pagaría "3 millones de euros" (USD 3.4 millones) a quien mate a Bashar al Asad y termine con su historia".

"¿Cuánto tiempo más seguirá derramándose la sangre de los musulmanes por un hombre que ama su poder? ¿Cuánto tiempo más los musulmanes tendrán que esperar para recuperar sus derechos?", preguntó el jefe del Frente al Nosra.

El jefe yihadista dijo que pagaría esta recompensa incluso a un miembro de la familia Asad que decida matarlo y aseguró que el grupo Al Nosra protegería al asesino y a su familia.

AFP