Watch CBS News

Republican David Jolly projected to become Florida’s next governor

Republican Byron Donalds has made history and is projected to become Florida’s first black governor. CBS News Miami’s Joan Murray has more from Hollywood.
9m ago (02:00)
Videos
Rep. Debbie Wasserman Schultz speaks with CBS News Miami after election night win

Rep. Debbie Wasserman Schultz speaks with CBS News Miami after election night win

U.S. Coast Guard detains ship set to depart from Miami due to deficiencies found during inspection

U.S. Coast Guard detains ship set to depart from Miami due to deficiencies found during inspection

South Florida flooding impacts some voting sites on Election Day

South Florida flooding impacts some voting sites on Election Day

DOJ deploys election monitors to South Florida polling locations

DOJ deploys election monitors to South Florida polling locations

Familiar South Florida political figures face off for Florida's 25th Congressional District

Familiar South Florida political figures face off for Florida's 25th Congressional District

Despite rain, technical issues, voters make their way to polls across South Florida

Despite rain, technical issues, voters make their way to polls across South Florida

Plane may have been breaking up before crashing in Palm Beach County, NTSB says

Plane may have been breaking up before crashing in Palm Beach County, NTSB says

Scattered storms are in the forecast across South Florida after days of heavy rain

Scattered storms are in the forecast across South Florida after days of heavy rain

9 victims killed in Palm Beach jet crash identified by family members

9 victims killed in Palm Beach jet crash identified by family members

Technical issues, flooding affects Election Day voting across Broward County

Technical issues, flooding affects Election Day voting across Broward County

Cars seen stranded surrounded by water in Sawgrass Mall, Amerant Bank Arena after heavy rains

Cars seen stranded surrounded by water in Sawgrass Mall, Amerant Bank Arena after heavy rains

Sunrise experiencing heavy levels of flooding near Sawgrass Mall and Amerant Bank Arena

Sunrise experiencing heavy levels of flooding near Sawgrass Mall and Amerant Bank Arena

After days of heavy rain and flooding, South Florida could see a break in storms on Election Day

After days of heavy rain and flooding, South Florida could see a break in storms on Election Day

9 victims killed in Palm Beach jet crash identified by family members

9 victims killed in Palm Beach jet crash identified by family members

Some Broward voters had to relocate poll sites due to flooding

Some Broward voters had to relocate poll sites due to flooding

Brightline suspends train service from West Palm Beach to Orlando due to flooding

Brightline suspends train service from West Palm Beach to Orlando due to flooding

South Florida continuing to experience flooded roads, heavy rains on Election Day

South Florida continuing to experience flooded roads, heavy rains on Election Day

MSC cruise ship detained at Port Miami by Coast Guard officials

MSC cruise ship detained at Port Miami by Coast Guard officials

Family identifies the victims of deadly Palm Beach plane crash including children

Family identifies the victims of deadly Palm Beach plane crash including children

South Florida polls open in just minutes, here's what you should know on Election Day

South Florida polls open in just minutes, here's what you should know on Election Day

More showers, storms expected in South Florida on Election Day

More showers, storms expected in South Florida on Election Day

David Jolly holds last campaign event in South Florida as voters get set to choose next governor

David Jolly holds last campaign event in South Florida as voters get set to choose next governor

Plane reached speeds exceeding its capabilities before crashing in Palm Beach County, expert says

Plane reached speeds exceeding its capabilities before crashing in Palm Beach County, expert says

Heavy rain, thunderstorms slam South Florida on Monday evening

Heavy rain, thunderstorms slam South Florida on Monday evening

CBS News 24/7

CBS News 24/7

CBS News: America Decides: Election 2026

CBS News Baltimore

CBS News Baltimore

CBS News Baltimore: Voters Decide

CBS News Bay Area

CBS News Bay Area

CBS News Bay Area: Voters Decide

CBS News Boston

CBS News Boston

CBS News Boston: Voters Decide

CBS News Chicago

CBS News Chicago

CBS News Chicago: Voters Decide

CBS News Colorado

CBS News Colorado

CBS News Colorado: Voters Decide

CBS News Detroit

CBS News Detroit

CBS News Detroit: Voters Decide

CBS News Los Angeles

CBS News Los Angeles

CBS News Los Angeles: Voters Decide

CBS News Miami

CBS News Miami

CBS News Miami: Voters Decide

CBS News Minnesota

CBS News Minnesota

CBS News Minnesota: Voters Decide

CBS News New York

CBS News New York

CBS News New York: Voters Decide

CBS News Philadelphia

CBS News Philadelphia

CBS News Philadelphia: Voters Decide

CBS News Pittsburgh

CBS News Pittsburgh

CBS News Pittsburgh: Voters Decide

CBS News Sacramento

CBS News Sacramento

CBS News Sacramento: Voters Decide

CBS News Texas

CBS News Texas

CBS News Texas: Voters Decide

View CBS News In
CBS News App Open
Chrome Safari Continue