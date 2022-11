LA County Parks after Dark brings the snow

Bundle up, snow days are coming to Los Angeles.

The county's Parks after Dark program will bring in 40 to 80 tons of snow at 34 L.A. County parks for December's Winter Wonderland experience.

Sled runs, snacks and crafts are part of the Winter Wonderland fun starting the Dec.2 weekend and running through the Dec.16 weekend.

Locations, dates and times for Parks After Dark Winter Wonderland are the following:

Friday, Dec. 2

Col. Leon H. Washington Park - 8908 S. Maie Ave., Los Angeles (4-8 p.m.)

Mary M. Bethune Park - 1244 E. 61st St., Los Angeles – (4-8 p.m.)

Charter Oak Park - 20261 E. Covina Blvd., Covina – (4-8 p.m.)

Pamela County Park - 2236 Goodall Ave., Duarte – (4-8 p.m.)

Saturday, Dec. 3

Eugene A. Obregon Park - 4021 E. First St., Los Angeles – (12-4 p.m.)

City Terrace Park - 1126 N. Hazard Ave., East Los Angeles – (4-8 p.m.)

Earvin "Magic" Johnson Park – 905 E. El Segundo Blvd., Los Angeles (12-4 p.m.) (Mega Snow)

George Washington Carver Park - 1400 E. 118th St., Los Angeles – (4-8 p.m.)

Val Verde Community Regional Park - 30300 W. Arlington Rd., Val Verde

(12-4 p.m.) (Mega Snow)

(12-4 p.m.) (Mega Snow) George Lane Park – 5520 W Ave L-8, Quartz Hill (4-8 p.m.)

Belvedere Community Regional Park - 4914 E. Cesar Chavez Ave., Los Angeles

(4-8 p.m.) (Mega Snow)

Friday, Dec. 9

Adventure Park - 10130 S. Gunn Ave., Whittier – (4-8 p.m.)

Sorenson Park – 11419 Rose Hedge Dr., Whittier – (4-8 p.m.)

Saybrook Park - 6250 E. Northside Dr., East Los Angeles – (4-8 p.m.)

Jesse Owens Community Regional Park - 9651 S. Western Ave., Los Angeles –

(4-8 p.m.)

Saturday, Dec. 10

El Cariso Community Regional Park - 13100 Hubbard St., Sylmar – (12-4 p.m.) (Mega Snow)

Loma Alta Park - 3330 N. Lincoln Ave., Altadena – (4-8 p.m.)

Helen Keller Park - 12521 S. Vermont Ave., Los Angeles – (12-4 p.m.)

Athens Park - 12603 S. Broadway, Los Angeles – (4-8 p.m.)

San Angelo Park - 245 S. San Angelo Ave., La Puente – (12-4 p.m.)

Bassett Park – 510 N. Vineland Ave., La Puente – (4-8 p.m.)

East Rancho Dominguez Park - 15116 S. Atlantic Ave., Compton – (12-4 p.m.)

Ted Watkins Memorial Park - 1335 E. 103rd St., Los Angeles – (4-8 p.m.)

(Mega Snow)

Friday, Dec. 16

Ruben F. Salazar Park - 3864 Whittier Blvd., Los Angeles (4-8 p.m.)

William Steinmetz Park - 1545 S, Stimson Ave., Hacienda Heights – (4-8 p.m.)

Amigo Park - 5700 S. Juarez Ave., Whittier – (4-8 p.m.)

Amelia Mayberry Park - 13201 E. Meyer Rd., Whittier – (4-8 p.m.)

Saturday, Dec. 17

Stephen Sorenson Park - 16801 E. Avenue P, Lake Los Angeles (12-4 p.m.)

(Mega Snow)

(Mega Snow) Jackie Robinson Park - 8773 E. Avenue R, Littlerock – (4-8 p.m.)

Mona Park - 2291 E. 121st St., Compton (12-4 p.m.

Franklin D. Roosevelt Park - 7600 Graham Ave., Los Angeles – (4-8 p.m.)

(Mega Snow)

(Mega Snow) Rimgrove Park - 747 N. Rimgrove Dr., La Puente – (12-4 p.m.)

Allen J. Martin Park - 14830 E. Giordano St., La Puente – (4-8 p.m.)

Valleydale Park - 5525 N. Lark Ellen Ave., Azusa – (4-8 p.m.) (Mega Snow)