Pasadena Tournament of Roses announces 2026 Rose Court finalists
The Pasadena Tournament of Roses announced the 28 finalists of the 2026 Rose Court on Monday.
The Tournament of Roses makes its selections based on several aspects, including academic achievement, community and school involvement, public speaking ability and youth leadership. According to the organization, candidates from 41 Pasadena-area schools applied for a chance on the court.
The finalists will undergo another round of selection before the Tournament of Roses chooses the seven young women to receive a $7,500 academic scholarship. Next week, the Tournament of Roses staff will announce the 2026 Rose Court members on Sept. 29.
The court will serve as ambassadors for the Rose Parade and will appear on a float before attending the Rose Bowl Game on Jan. 1, 2026.
The 28 Rose Court Finalists are:
- Julina Elizabeth Mireles, Gabrielino High School
- Paloma Skye Murga, Mayfield Senior School
- Madeline Chae, Los Angeles County High School for the Arts
- Juliana Emma Rubio, South Pasadena High School
- Arianna Shamo, Flintridge Sacred Heart Academy
- Jaclyn Junghee Sim, Flintridge Preparatory School
- Riya Gupta, California Institute of Technology (Caltech)
- Olivia Lynn Ferrari, La Salle College Preparatory
- Violet Tran, La Salle College Preparatory
- Anya Ashish Patel, Polytechnic School
- Lola Ye, Temple City High School
- Cozette June Rinde, La Cañada High School
- Clare Gonzalez, San Marino High School
- Serena Hui Guo, Arcadia High School
- Evelyn Grace Fetterman, Pasadena High School
- Livia Amy de Paula, Temple City High School
- Danica Morgan Lee, San Marino High School
- Payton Anderson, Flintridge Sacred Heart Academy
- Sophia Bai Ren, Arcadia High School
- Qianyi Wang, Arcadia High School
- Keiko Rakin, Alhambra High School
- Naira Elaine Wadley, John Muir High School
- Camila Loria, Eagle Rock High School
- Audrey Montaño, La Salle College Preparatory
- Catelyn Abagale Hodson, South Pasadena High School
- Mia Bugarin, La Cañada High School
- Audrey Ann Hoffman, San Marino High School
- Olivia Hargrove, Pasadena City College
Last year, the Tournament of Roses selected Westridge School senior Lindsay Charles as the 106th Rose Queen.