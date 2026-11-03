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Debbie Dingell wins in Michigan's 6th Congressional District, CBS News projects

Debbie Dingell speaks at the Michigan Democratic watch party as CBS News projects her winning in the 6th Congressional District.
44m ago (01:33)
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