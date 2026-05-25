Metro Detroit community pools, splash pads reopen for the season
Splash pads and pools across Metro Detroit officially opened for the season.
Below is a list of free splash parks available around Metro Detroit:
- Oxford Park (Berkley)
- Mt. Elloitt Splash Park (Detroit)
- Riverside Park (Detroit)
- Palmer Park Splash Pad (Detroit)
- Morningside (Dearborn)
- Martin Road Park (Ferndale)
- Quirk Park (Van Buren Township)
- Civic Center Park (Woodhaven)
- Heritage Park (Canton)
- Heritage Park Splash Pad (Farmington Hills)
- Community Park (Flat Rock)
- Jessica's Splash Pad (Novi)
- Seymour Lake Township Park (Oxford)
- The Sprayscape (Plymouth Township)
- Riverside Splash Pad (Auburn Hills)
- Handy Park Splash Pad (Redford)
- Normandy Oaks Splash Pad (Royal Oak)
- Fountain at City Square (Warren)
