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Democrat Melat Kiros to win Colorado's Congressional District 1, CBS News projects

Democrat Melat Kiros talks about her victory for Colorado's Congressional District 1, after a CBS News projection.
58m ago (04:20)
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Democrat Manny Rutinel to win Colorado's Congressional District 5, CBS News projects

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Democrat Melat Kiros to win Colorado's Congressional District 1, CBS News projects

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Democrat Phil Weiser projected to be Colorado's next governor, CBS News projects

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Incumbent Democrat John Hickenlooper projected to keep his U.S. Senate seat in Colorado

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Election monitors spotted outside polling centers in Adams County

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Another quick moisture maker will push in for Wednesday

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Denver Elections Division focuses on safety and security during midterm elections

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Colorado Mountain College students killed after fall while rappelling, investigators say

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Voters have just a few hours left to turn in ballot across Colorado for midterm election

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Gov. Jared Polis talks about importance of voting on Election Day

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Archuleta County officials focus on recovery after historic flooding when San Juan River crested

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RTD offers voters free rides to polling centers on Election Day

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Voters across Colorado face 7 p.m. deadline on Tuesday to get their ballots submitted.

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Dry Election Day, more rain and snow coming soon for Colorado

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Dry and mild across Colorado Tuesday before more snow and rain arrive Wednesday

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Aurora Public Schools superintendent arrested on suspicion of DUI on E-470 in Arapahoe County

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Friends set up memorial to CU Boulder student killed at Halloween party

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Colorado deploys wildfire-spotting aircraft to help respond to flooding in Southwest Colorado

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Southwest Colorado residents pledge to rebuild after third historic flood in two years

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Denver Broncos Adam Trautman shares how preparation sets the team up for success

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Aurora mayor shares alternative plan if data center moratorium fails

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Early voter turnout higher than last year, Colorado faces possible upsets in established areas

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Boulder coroner identifies CU student killed at Halloween party

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Victims of Florida plane crash include 20-year-old copilot and Colorado family

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CBS News 24/7

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CBS News: America Decides: Election 2026

CBS News Baltimore

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CBS News Baltimore: Voters Decide

CBS News Bay Area

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CBS News Boston

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CBS News Colorado

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CBS News Miami

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CBS News Philadelphia

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