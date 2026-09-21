Statue of Todd Helton unveiled at Coors Field
A bronze statue honoring Todd Helton is unveiled in front of the ballpark before the Colorado Rockies game against the Seattle Mariners at Coors Field on September 19, 2026 in Denver, Colorado.
Seattle Mariners v. Colorado Rockies
Todd Helton looks on prior to the game between the Seattle Mariners and the Colorado Rockies at Coors Field on Saturday, September 19, 2026 in Denver, Colorado.
Seattle Mariners v. Colorado Rockies
A bronze statue of Todd Helton is unveiled prior to the game between the Seattle Mariners and the Colorado Rockies at Coors Field on Saturday, September 19, 2026 in Denver, Colorado.
Seattle Mariners v Colorado Rockies
Todd Helton poses with his wife Christy and daughter Gentry Grace after a bronze statue was unveiled in his honor in front of the ballpark before the Colorado Rockies game against the Seattle Mariners at Coors Field on September 19, 2026 in Denver, Colorado.
Seattle Mariners v. Colorado Rockies
A bronze statue of Todd Helton is unveiled prior to the game between the Seattle Mariners and the Colorado Rockies at Coors Field on Saturday, September 19, 2026 in Denver, Colorado.
Seattle Mariners v. Colorado Rockies
A detail shot of the Todd Helton bronze statue prior to the game between the Seattle Mariners and the Colorado Rockies at Coors Field on Saturday, September 19, 2026 in Denver, Colorado.
Seattle Mariners v. Colorado Rockies
Todd Helton looks on after being presented with a bronze statue prior to the game between the Seattle Mariners and the Colorado Rockies at Coors Field on Saturday, September 19, 2026 in Denver, Colorado.
Seattle Mariners v Colorado Rockies
Todd Helton is presented a replica bronze by team owner Dick Monfort of the statue unveiled earlier in his honor in front of the ballpark before the Colorado Rockies game against the Seattle Mariners at Coors Field on September 19, 2026 in Denver, Colorado.
Seattle Mariners v. Colorado Rockies
Todd Helton looks on after throwing out the ceremonial first pitch prior to the game between the Seattle Mariners and the Colorado Rockies at Coors Field on Saturday, September 19, 2026 in Denver, Colorado.
Seattle Mariners v. Colorado Rockies
A detail shot of the Todd Helton bronze statue prior to the game between the Seattle Mariners and the Colorado Rockies at Coors Field on Saturday, September 19, 2026 in Denver, Colorado.