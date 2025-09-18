Watch CBS News
Local News

Chicago's largest outdoor Oktoberfest begins Thursday

By
Elyssa Kaufman
Elyssa Kaufman
Digital Producer, CBS Chicago
Elyssa is a digital news producer for CBS Chicago. She covers breaking news and manages the station's social media presence.
Read Full Bio
Elyssa Kaufman

/ CBS Chicago

Chicago's largest outdoor Oktoberfest begins Thursday
Chicago's largest outdoor Oktoberfest begins Thursday 00:22

Chicago's largest outdoor pop-up Oktoberfest is taking over Fulton Market starting on Thursday. 

Oktoberfest Nation will stay open for five weeks. Anyone 21 and up can enjoy German beer, with the beer garden also offering live music, food, and more.

The festival will be held at 171 N. Peoria Street. 

Oktoberfest is a beer festival in Munich, Germany that takes place from mid-September to October. The tradition inspired the Chicago celebration. 

Event tickets start at $22. 

Elyssa Kaufman

Elyssa is a digital news producer for CBS Chicago. She covers breaking news and manages the station's social media presence.

© 2025 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

View CBS News In
CBS News App Open
Chrome Safari Continue