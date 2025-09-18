Chicago's largest outdoor Oktoberfest begins Thursday
Chicago's largest outdoor pop-up Oktoberfest is taking over Fulton Market starting on Thursday.
Oktoberfest Nation will stay open for five weeks. Anyone 21 and up can enjoy German beer, with the beer garden also offering live music, food, and more.
The festival will be held at 171 N. Peoria Street.
Oktoberfest is a beer festival in Munich, Germany that takes place from mid-September to October. The tradition inspired the Chicago celebration.
Event tickets start at $22.