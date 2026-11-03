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Maryland voters approve Ballot Question 3 on redistricting

Maryland voters have approved ballot Question 3 on congressional redistricting, CBS News projects. Watch live election results.
1h ago (03:48)
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Maryland voters approve Ballot Question 3 on redistricting

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An election official discusses with WJZ why the vote-counting process takes so long.

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Maryland Gov. Wes Moore wins reelection for second term, CBS News projects

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Polls close in Maryland's 2026 midterm elections | Team coverage

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Maryland Gov. Moore, Dan Cox speak to voters about Question 3 on Election Day

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Hoodstock 23, an annual music fundraiser, returns to Baltimore Friday November 13

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Beautiful Election Day weather across Maryland

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Here are the key races and ballot questions facing Maryland voters

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Great voting weather across Maryland on Election Day

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Port of Baltimore Executive, wife killed in Halloween crash in Harford County

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Maryland voters to decide on key races and ballot questions on Tuesday

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Baltimore Ravens, Dunkin' gift Eastern Tech girls' flag football team with tickets

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Maryland voters are weighing in on a handful of ballot questions, including Question 3

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Dry weather gives way to late-week rain in Maryland

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Howard County Executive Calvin Ball discusses what's next after his term ends

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Carjacked vehicle pulled from Baltimore's Gwynns Falls

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CBS News: America Decides: Election 2026

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