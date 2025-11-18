What to expect from Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman's White House visit
President Trump on Tuesday will host Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman at the White House, his first visit since Washington Post journalist Jamal Khashoggi was killed in 2018. The crown prince has denied any involvement. On Wednesday, at a U.S.-Saudi investment summit, the two leaders are expected to reveal more details about planned investments announced during Mr. Trump's visit to Saudi Arabia earlier this year.