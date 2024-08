UC Berkeley researchers develop process to recycle plastics indefinitely A process to recycle existing plastics is being developed by scientists at the University of California, Berkeley. Anne Makovec and Molly McCrea report (8-29-24) Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: http://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: http://www.instagram.com/KPIXtv Twitter: http://twitter.com/KPIXtv