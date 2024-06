South Bay library feeds kids' minds and bodies A Gilroy library summer meals program is helping kids and parents get nourishment they need. Len Ramirez reports. (6-13-24) ebsite: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: http://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: http://www.instagram.com/KPIXtv Twitter: http://twitter.com/KPIXtv