A Southern California company is 3D-printing affordable housing using waste plastic as one of the ingredients. John Ramos reports. (9-15-24)