SF friend group planning to host a "sit club" for those want to ditch running Sara Donchey reports on a creative twist to the popular running clubs idea. Website: http://kpix.com/ YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: https://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: https://www.instagram.com/kpixtv/ Twitter: https://twitter.com/KPIXtv