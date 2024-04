Plea deal in death of cyclist in San Francisco sparks outrage The driver who fatally struck a champion cyclist in the Presidio last year will only be charged with misdemeanors. Kelsi Thorud reports. (4-12-24) Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: http://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: http://www.instagram.com/KPIXtv Twitter: http://twitter.com/KPIXtv