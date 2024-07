Park fire continues to expand rapidly KOVR’s Rachel Wulff is reporting near Butte and Tehama County updating the Park Fire numbers and the devastating impact on the Paradise community. (07-26-2024) Website: http://kpix.com/ YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: https://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: https://www.instagram.com/kpixtv/ Twitter: https://twitter.com/KPIXtv