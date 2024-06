New California junk-fee legislation will impact restaurateurs In less than a month businesses will no longer be able to add hidden charges on purchases known as junk fees. Jose Martinez reports. (6-7-24) Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: http://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: http://www.instagram.com/KPIXtv Twitter: http://twitter.com/KPIXtv