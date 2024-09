Jaleel White hosts the new comedic game show, ‘Flip Side’ Gianna Franco chats with actor Jaleel White about “Flip Side,” a new game show on The Game Show Network where two groups battle over how people feel about hot topics. (09-09-2024) Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: https://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: https://www.instagram.com/kpixtv Twitter: https://twitter.com/KPIXtv