Dora the Explorer returns to Nickelodeon Reed Cowan speaks with actors Diana Zermeno and Maria Canals-Barrera about the adventures the cast will encounter in the new season. "Dora" season 2 is now airing on Nickelodeon and streaming on Paramount+. (09-16-2024)