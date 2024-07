CNET breaks down CrowdStrike’s failed update that led to global outage CNET’s European Tech News Correspondent Katie Collins explains how the cyber security company update pushed an alert to Windows PCs to a blue screen of endless rebooting causing chaos worldwide. (07-19-2024) Website: http://kpix.com/ YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: https://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: https://www.instagram.com/kpixtv/ Twitter: https://twitter.com/KPIXtv