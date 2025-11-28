2025 CIF Sac-Joaquin Section football championship games set for Friday and Saturday
Championships are on the line as the CIF Sac-Joaquin Section division final games kick off Friday and Saturday.
All of the games are being held at Sacramento City College's Hughes Stadium.
The teams that came out on top of their playoff brackets from across all of the divisions in the Sac-Joaquin section will be competing in eight championship games this Thanksgiving weekend.
Here's a rundown of the championship games.
Friday games
Division 8
#1 Mira Loma vs #2 Foresthill
9:00 a.m.
Division 5
#1 Casa Roble vs #3 Sutter
12:30 p.m.
Division 3
#1 Woodcreek vs #Oakdale
4 p.m.
Division 1
#1 Folsom vs #2 Oak Ridge
7:30 p.m.
Saturday games
Division 6
#1 Sonora vs #3 Ripon Christian
12:30 p.m.
Division 4
#4 East Union vs #2 Roseville
4 p.m.
Division 2
#4 St. Mary's vs #2 Granite Bay
7:30 p.m.