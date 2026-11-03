Los Angeles and California midterm election results show live vote count for key 2026 races

California voters are deciding on a host of key contests in the Nov. 3 midterm election. They will elect a new governor, vote in elections for statewide office and Congress, and decide on 14 ballot propositions.
Los Angeles voters will determine whether to reelect Mayor Karen Bass or choose a new leader for the city by electing Council member Nithya Raman.
Here are the top contests, with results updated in real-time.
California governor election results
Los Angeles mayor election results
California statewide offices
Lieutenant Governor
Attorney General
Secretary of State
Treasurer
Insurance Commissioner
State Superintendent of Public Instruction
State Board of Equalization - District 3
State Board of Equalization - District 4
Controller
California ballot propositions
Proposition 1
Propostion 2
Proposition 3
Proposition 4
Proposition 5
Proposition 37
Proposition 38
Proposition 39
Proposition 40
Proposition 41
Proposition 42
Proposition 43
Proposition 44
Proposition 45
California congressional races
U.S. Representative - California Congressional District 23
U.S. Representative - California Congressional District 25
U.S. Representative - California Congressional District 26
U.S. Representative - California Congressional District 27
U.S. Representative - California Congressional District 28
U.S. Representative - California Congressional District 29
U.S. Representative - California Congressional District 30
U.S. Representative - California Congressional District 31
U.S. Representative - California Congressional District 32
U.S. Representative - California Congressional District 33
U.S. Representative - California Congressional District 34
U.S. Representative - California Congressional District 35
U.S. Representative - California Congressional District 36
U.S. Representative - California Congressional District 37
U.S. Representative - California Congressional District 38
U.S. Representative - California Congressional District 39
U.S. Representative - California Congressional District 40
U.S. Representative - California Congressional District 41
U.S. Representative - California Congressional District 42
U.S. Representative - California Congressional District 43
U.S. Representative - California Congressional District 44
U.S. Representative - California Congressional District 45
U.S. Representative - California Congressional District 46
U.S. Representative - California Congressional District 47
U.S. Representative - California Congressional District 48
Other Los Angeles area election results
Los Angeles Measure FD