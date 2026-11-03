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Los Angeles and California midterm election results show live vote count for key 2026 races

/ CBS LA

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California voters are deciding on a host of key contests in the Nov. 3 midterm election. They will elect a new governor, vote in elections for statewide office and Congress, and decide on 14 ballot propositions. 

Los Angeles voters will determine whether to reelect Mayor Karen Bass or choose a new leader for the city by electing Council member Nithya Raman. 

Here are the top contests, with results updated in real-time. 

California governor election results

Los Angeles mayor election results

California statewide offices

Lieutenant Governor

Attorney General

Secretary of State

Treasurer

Insurance Commissioner

State Superintendent of Public Instruction

State Board of Equalization - District 3

State Board of Equalization - District 4

Controller

California ballot propositions

Proposition 1

Propostion 2

Proposition 3

Proposition 4

Proposition 5

Proposition 37

Proposition 38

Proposition 39

Proposition 40

Proposition 41

Proposition 42

Proposition 43

Proposition 44

Proposition 45

California congressional races

U.S. Representative - California Congressional District 23

U.S. Representative - California Congressional District 25

U.S. Representative - California Congressional District 26

U.S. Representative - California Congressional District 27

U.S. Representative - California Congressional District 28

U.S. Representative - California Congressional District 29

U.S. Representative - California Congressional District 30

U.S. Representative - California Congressional District 31

U.S. Representative - California Congressional District 32

U.S. Representative - California Congressional District 33

U.S. Representative - California Congressional District 34

U.S. Representative - California Congressional District 35

U.S. Representative - California Congressional District 36

U.S. Representative - California Congressional District 37

U.S. Representative - California Congressional District 38

U.S. Representative - California Congressional District 39

U.S. Representative - California Congressional District 40

U.S. Representative - California Congressional District 41

U.S. Representative - California Congressional District 42

U.S. Representative - California Congressional District 43

U.S. Representative - California Congressional District 44

U.S. Representative - California Congressional District 45

U.S. Representative - California Congressional District 46

U.S. Representative - California Congressional District 47

U.S. Representative - California Congressional District 48

Other Los Angeles area election results

Los Angeles Measure FD


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